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اقتصاد

البورصة تواصل الارتفاع بدعم محلي في منتصف تعاملات اليوم

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 12:03 م
البورصة
البورصة
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محمد صبيح
واصلت البورصة المصرية ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.21% لمستوى 14462.38 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.22% لمستوى 2076.04 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% لمستوى 17409 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.04% لمستوى 5347 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.45% لمستوى 532.69 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.37% لمستوى 1421.6 نقطة.
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