قرقاش: الإمارات هدفها الأول نجاح الجهود السعودية في اليمن

أكد وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش أن بلاده تعمل على نجاح جهود السعودية في توحيد الصف داخل الأراضي اليمنية وتعزيزه.



وكتب قرقاش في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "ضبط النفس الذي تمارسه الامارات أمام تخرصات بعض مسؤولي الحكومة اليمنية دليل نضج وعقل وهدفه تغليب المصلحة الأكبر".



وأضاف: "هدفنا الأول نجاح الجهود السعودية لتوحيد الصف وتعزيزه. الأداء الإماراتي المشرف في تحالف الحزم ومعركة التحرير أقوى وأسمى من أكاذيب هؤلاء وإفترائهم".



وكان قرقاش قد أشاد في وقت سابق بالجهود السعودية من أجل توحيد الصف في اليمن، والقضاء على الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في اليمن.