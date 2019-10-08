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رئيس وزراء فلسطين يستقبل وزير الأوقاف ويناقشان سبل تعزيز التعاون

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 10:12 م
رئيس وزراء فلسطين
رئيس وزراء فلسطين يستقبل وزير الأوقاف ويناقشان تعزيز التعاون
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عبد الرحمن محمد
استقبل الدكتور محمد إشتية، رئيس وزراء دولة فلسطين الشقيقة، وزير الأوقاف اليوم الثلاثاء، وذلك بحضور عاصم سالم وزير المواصلات والنقل بدولة فلسطين، وأحمد جميل عزم مستشار رئيس وزراء فلسطين للشئون الاستراتيجية، وإبراهيم ملحم الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، والسفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة، وأحمد فرحات مساعد السفير الفلسطيني.

وتناول الحديث سبل تعزيز التعاون في نشر الفكر الوسطي المستنير، ومواجهة الفكر المتطرف ، ومجال تدريب الأئمة بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين .

وقدم وزير الأوقاف، مجموعة من إصدارات وزارة الأوقاف المصرية في مجال تجديد الخطاب الديني ومواجهة الفكر المتطرف لدولة رئيس وزراء فلسطين، كما أطلع على تجربة الأوقاف المصرية في مجال تجديد الخطاب الديني ، وهو ما أشاد به دولة رئيس وزراء فلسطين الموقر.
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