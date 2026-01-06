رايح يدفع إيجار البيت | مصرع شاب على يد 4 أشخاص في مدينة بدر لسبب صادم

لقي الشاب في العقد الثالث من عمره مصرعه متأثرًا بإصابته بعدة طعنات، إثر اعتداء إجرامي تعرض له على يد أربعة أشخاص بمدينة بدر بمحافظة القاهرة حال عودته إلى محل إقامته بمحافظة الغربية عقب انتهاء عمله وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهمين، فيما يجري حاليًا إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة لاستخراج تصريح الدفن، تمهيدًا لتسليم الجثمان إلى ذويه لدفنه بمقابر الأسرة بقرية زاوية.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن المجني عليه كان في طريقه إلى منزله حاملاً مبلغًا ماليًا لسداد قيمة إيجار المسكن الخاص به وأسرته، حيث تربص له المتهمون واستوقفوه، ثم اعتدوا عليه باستخدام آلة حادة بقصد سرقته، ما أسفر عن إصابته بعدة طعنات نافذة في أنحاء متفرقة من جسده.

تحرك أمني عاجل

كما تم اخطار الجهات الأمنية المختصة التي انتقلت إلى موقع الحادث، وتبين وجود شاب مصاب بعدة طعنات خطيرة، فجرى نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى طنطا العام في محاولة لإنقاذه، إلا أنه فارق الحياة فور وصوله متأثرًا بإصاباته.

فريق بحث جنائي

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة.



كما تم التحفظ على جثمان المتوفى داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى طنطا العام تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت عرضه على مصلحة الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية وتحديد السبب الدقيق للوفاة.