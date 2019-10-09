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أخبار العالم

أمريكا تحث الحكومة العراقية على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 04:26 ص
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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قسم الخارجي
تحدّث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي وحثه على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن مايك بومبيو تحدث إلى رئيس الحكومة العراقية وحثه على "التحلي بأقصى درجات ضبط النفس... ومعالجة شكاوى المحتجين".

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان عقب سقوط أكثر من 100 قتيل في المظاهرات الأخيرة "عبر الوزير عن أسفه لفقد أرواح بشكل مأساوي على مدى الأيام القليلة الماضية وحث الحكومة العراقية على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس".

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن مايك بومبيو حث عبد المهدي "على اتخاذ خطوات فورية لمعالجة شكاوى المحتجين من خلال العمل على الإصلاح ومعالجة الفساد".

وذكر بيان وزارة الخارجية الأمريكية أن مايك بومبيو وعبد المهدي تحدثا "في الآونة الأخيرة".
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