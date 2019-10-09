بث مباشر .. قرعة دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا بمشاركة الأهلى والزمالك

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية إلى أحد الفنادق الكبرى فى مدينة 6 أكتوبر لمتابعة أحداث قرعة دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا ودور الـ 32 مكرر من بطولة الكونفدرالية.



وحصلت قناة bein sports المفتوحة على حقوق إذاعة أحداث القرعة بشكل حصرى بالاتفاق مع الاتحاد الإفريقي.



ومن المقرر أن تنطلق أحداث القرعة فى تمام الساعة السادسة مساء، وتشهد القرعة مشاركة الأهلى والزمالك "الصادر قرار بإعادة مباراته مع جينيراسيون السنغالي".



ويأتى تصنيف الأندية المشاركة فى قرعة اليوم على النحو الآتي:



التصنيف الأول: الأهلي - الترجي التونسي - مازيمبي الكونغولي - الوداد البيضاوي المغربي.



التصنيف الثاني: النجم الساحلي التونسي - فيتا كلوب الكونغولي - الهلال السوداني - الزمالك أو جينيراسيون فوت.



التصنيف الثالث: زيسكو يونايتد الزامبي - اتحاد العاصمة الجزائري - فيتا كلوب - الهلال السوداني.



التصنيف الرابع: أول أغسطس الأنجولي - بيترو أتلتيكو - شبيبة القبائل الجزائري - بلاتينيوم الزيمبابوي.