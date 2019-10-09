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تعليم

"التعليم" تبحث عن رئيس لـ الإدارة المركزية للشئون المالية .. وهذه شروط الوظيفة

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 06:26 م
وظائف خالية بالتربية
وظائف خالية بالتربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن حاجتها لشغل عدد واحد وظيفة من المستوى الوظيفي العالي وذلك طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الوظيفة المطلوب شغلها هي رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والمشتريات والمخازن.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الشروط المطلوبة لشغل هذه الوظيفة : أن يكون المتقدم مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المتقدم لها طبقا لبطاقة الوصف الوظيفي ولقانون الخدمة المدنيية ولائحته التنفيذية.

وأشارت الوزارة إلى أن طلبات التقديم تقدم على النموذج المعد لذلك على الموقع الالكتروني للوزارة ، وذلك بعد توقيعه من مقدم الطلب.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه يرفق بالطلب عدد 8 نسخ مع المستندات التالية : بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل موضحا به مدد عملة البينية بكل درجة وظيفية ومدد عمله الكلية ، والجزاءات التي وقعت عليه ولو تم محوها والاجالة للمحكمة التأديبية أو الجنائية (أصل) ، وتقارير تقويم الاداء عن آخر 3 سنوات سابقة، وبيان بأبرز الانجازات والاسهامات التي قام بها خلال شغله لوظائفه السابقة مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك.

وأوضحت أنه من المستندات المطلوبة أيضًا : شهادة خبرة تتضمن البيانات لغير العاملين بالجهاز الاداري للدولة.

وأكدت الوزارة أنه مطلوب من المتقدم للوظيفة أن يقدم مقترحا وافيا لتطوير الوظيفة المتقدم إليها ، والوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الانظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته بما يحقق رضا المواطنين، ويراعى في المقترح التطويري أن يتضمن أهدافا محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة، وتقدم هذه المقترحات على النموذج المعد لذلك والصادر بقرار وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري رقم 95 لسنة 2017.

وأكدت الوزارة أنه يجب على المتقدم للوظيفة تقديم الشهادات الدراسية الحاصل عليها ، والشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها في مجال الوظيفة المتقدم إليها ، أو في مجال الحاسب الالي أو في اللغات الاجنبية أو سابقة العمل بالمنظمات الدولية والاقليمية ، أو الاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات، وشهادات التقدير الحاصل عليها أو أي شهادات أو دورات أخرى حاصل عليها ، وصورة بطاقة الرقم القومي ، وعدد 8 صور شخصية حديثة ، وسيرة ذاتية للمتقدم ، واسطوانة مدمجة متضمنة كافة البيانات والمستندات.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن باب التقديم للوظيفة سيظل مفتوحا حتى 8 نوفمبر 2019 ، على أن يكون التقديم في مواعيد العمل الرسمية ، ولن يلتفت لأية طلبات ترد قبل أو بعد الميعاد المحدد .

وتقدم الطلبات مرفقا بها كافة المستندات المطلوبة باليد للامانة الفنية للجنة الوظائف القيادية (الادارة العامة لشئون المديريات والديوان ) بديوان عام وزارة التربية والتعليم ، وسيتم تحديد موعد المقابلة الشخصية على موقع الوزارة، وسيتم اخطار المتقدم به على بريده الالكتروني.
"التعليم" تبحث عن رئيس لـ الإدارة المركزية للشئون المالية .. وهذه شروط الوظيفة
"التعليم" تبحث عن رئيس لـ الإدارة المركزية للشئون المالية .. وهذه شروط الوظيفة
"التعليم" تبحث عن رئيس لـ الإدارة المركزية للشئون المالية .. وهذه شروط الوظيفة
"التعليم" تبحث عن رئيس لـ الإدارة المركزية للشئون المالية .. وهذه شروط الوظيفة
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