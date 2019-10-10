بعد وفاة شاب وخطيبته بسبب السيلفي.. تعرف على أبرز ضحاياه البالغ عددهم 259 حالة

ضحايا السيلفي

ولم تتوقف ضحايا صورة "السيلفي" عند تلك الواقعة، فنهاية العام الماضي نجت طالبة من الموت غرقًا، خلال محاولتها التقاط صورة "سيلفى" بعدما سقطت فى البحر من أعلى سور كوبرى ستانلى بالإسكندرية، وتمكنت قوات الحماية المدنية "قسم الإنقاذ النهرى" من الوصول للموقع وإنقاذها.





حوادث عديدة

وخلال الأعوام الماضية، تعددت الحوادث، حيث سقطت فتاة في نهاية العقد الثالث من عمرها في مياه نهر النيل بمركز زفتى بالغربية، خلال التقاطها صور سيلفي ولقيت مصرعها على الفور، كما سقط شخص من أعلى كوبري 6 أكتوبر بنهر النيل، خلال تواجده صحبة أصدقائه، حيث قام بالجلوس منفردًا على سور الكوبري لالتقاط صورة "سيلفي" تذكارية، فاختل توازنه وسقط في النهر، وتم إنقاذه.



وبمدرسة السادات الصناعية بالخانكة، سقط طالب من الدور الرابع، خلال قيامه بالتصوير "السيلفي" من على سطح المدرسة، فاختل توازنه، وسقط على الأرض وأصيب بكسر بالفقرة الثالثة بالعمود الفقري.



تحذير دولي

وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، حذر باحثون من المكتبة الوطنية الأمريكية للطب، من التقاط صور "السيلفي" في بعض الأماكن الخطرة، والتي تسببت فى العديد من حالات الوفاة، وتشمل قمم الجبال والمباني العالية والبحيرات، وكشفوا أن حالات الوفاة الأكثر شيوعًا تحدث نتيجة حوادث الغرق، والسقوط من الأماكن المرتفعة عند التقاط "السيلفي".



وبرر الباحثون "يحتاج الكثير من الأشخاص إلى التوعية فيما يتعلق ببعض السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، والأماكن التي يجب تجنب التقاط صور "السيلفي" فيها، مثل المسطحات المائية وقمم الجبال، والمباني الشاهقة".



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يأتي السقوط من الأماكن المرتفعة والغرق من أكثر أسباب الوفاة، نتيجة التقاط السيلفي، وأظهرت بعض الدراسات أن أعلى معدل للوفيات، الذي تصل نسبته ٧٣%، من الرجال، الذين تتراوح أعمارهم بين ٢٠ و٢٩ عاما.



الأسباب

وبرر الباحثون أسباب تلك الحوادث بـ"السلوك البشري" فهو الذي يسبب حالة الوفاة، لذا لا بد من إعلان مناطق لحظر السيلفي فيها مثل بعض المسطحات المائية وقمم الجبال والمباني الشاهقة لتقليل معدل الوفيات.



معدل الحوادث

فيما شهد العالم خلال الفترة الواقعة بين عامي 2011 و2017، تسجيل 259 حالة وفاة، نتجت عن التقاط صور سيلفي، وجاء أبرزهم جافن زيمرمان البالغ من العمر 19 عامًا، الذي توفي نتيجة التقاطه لصورة سيلفي في منحدر "نيو ساوث ويلز" في أستراليا، وأيضا عندما لقي تومر فرانكفورتر مصرعه في حديقة يوسمايت الوطنية في ولاية كاليفورنيا بعد سقوطه 250 مترا خلال التقاطه لصورة "سيلفي".



أبرز الدول

فيما تصدرت الهند قائمة الدول التي سجلت أعلى نسبة وفيات ناتجة عن "السيلفي" مستحوذة على نصف العدد، وتلتها كل من روسيا والولايات المتحدة وباكستان على التوالي.



هوس وهمجية

وعبر مداخلة تليفزيونية، أوضحت الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن هناك نوعا من أنواع الشغف والهوس بالميديا والتقاط الصور السيلفي، ويشمل عدم التقدير للمواقف وعدم توقع التصرفات، ونوع من أنواع الهمجية في التصرف، ولا بد أن يكون الإنسان لديه قدرة من الحكمة وتقدير للمواقف، وكذلك تقليل استخدام الموبايل والهوس به، لأنه حالة من حالات الإدمان، كون الإدمان ناتج عن التعود على شيء ولا يستطيع الشخص الاستغناء عنه، مثل إدمان الموبايل أو إدمان الصور.



مطالب هامة

"الناس دي مش بتقدر مدى الخطورة، ولكن مطلوب مننا نأخذ احتياطاتنا خلال التقاط الصور سواء على الكباري أو المناطق الخطر ولازم يكون فيه تأمين عشان الناس متغامرش أنها ترتكب أفعال تؤدي بها إلى التهلكة".. حسبما أوضحت الدكتورة هالة.



مرض نفسي

وحسب تعريف دكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، فأن هناك ما يعرف بـ"هوس السيلفي"، وهو اضطراب نفسي ومرض هوس التصوير وتصل خطورته إلى أن يعرض الشخص نفسه للخطر، ويعانون من النرجسية وحب الذات المبالغ فيه، فيظل ينظر إلى نفسه ويلتقط صورا من كل الاتجاهات، وقد يرتبط هذا المرض بالاكتئاب بسبب نقص الثقة بالنفس.



تسبب التقاط صورة "سيلفي" في غرق شاب مصري وحبيبته في نهر النيل، بعد أن اختل توازنهما على سور كوبري الجامعة بمنطقة مصر القديمة في القاهرة، وكشفت التحقيقات أن الشاب والفتاة كانا يسيران على كوبري الجامعة وجلسا سويًا على سور الكوبري، وخلال التقاطهما صورة "سيلفي" اختل توازنهما وسقطا في النيل.