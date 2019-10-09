كارثة.. تهديد الموظفين بالفصل من العمل يصيبهم بمشاكل صحية خطيرة

أظهرت دراسة أجريت مؤخرا في جامعة جنوب كاليفورنيا، ان الموظفين الذين يتعرضون لإنذارات بالفصل عن وظائفهم، يمكن ان يؤدي إلى شعورهم بالقلق والاكتئاب، وكذلك العديد من التأثيرات الجسدية الأخرى.



وأكدت الدراسة أن هناك تسعة من كل عشرة موظفين يتعرضون للتهديد الدائم بالفصل من عملهم، حيث أبلغ أكثر من نصف الموظفين المشاركين في الدراسة أنهم يتعرضون باستمرار لرسائل التهديد غير المباشرة عبر البريد الإلكتروني.



وأوضح الباحثون، أن تعرض الموظف للتهديد الدائم بالفصل عن وظيفته يمكن أن يتسبب في حدوث عواقب على الصحة العقلية ، مثل الشعور بالقلق أو الاكتئاب ، والتأثيرات الجسدية بما في ذلك فقدان الشهية وعدم الحصول على قسط كاف من النوم، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وأشار الباحثون، إلى أن تعرض الموظفين في العمل باستمرار للتهديد، يمكن أن يؤثر على إنتاجية العمل، حيث إن حوالي 51 % يتعرضون باستمرار لتهديدات بالفصل من وظائفهم من قبل رؤسائهم ومدرائهم، حيث قال معظم المشاركين إنهم تعرضوا لتهديدات بالرفد عبر بريد إلكتروني، والذي كان في الغالب يعتمد على لهجة عدوانية.



ووجدت العديد من الدراسات السابقة، إن تعرض الموظفين للتنمر من قبل رؤسائهم، كـ رفع صوته، والتعرض لانتقادات غير بنائه، يمكن أن يتسبب في آثار ضارة على الصحة الجسدية والعقلية، مثل: عدم احترام الذات والخجل والقلق والاكتئاب والعزلة، بالإضافة إلى الشعور بالأرق، وفقدان الشهية والأعراض النفسية الجسدية، مثل آلام المعدة أو الصداع التي ليس لها سبب طبي.