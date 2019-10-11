أميرة أبو شنب: كنت أحب الطبخ منذ طفولتي ولم أتخيل أن أعمل به.. فيديو

قالت أميرة أبو شنب مقدمة برنامج "أميرة في المطبخ" إنها لم تعمل بشهادة تخرجها، لافتة إلى أنها أثناء عملها قامت الشركة بعرض عمل برنامج على اليوتيوب ولكن كانت هناك حيرة في إختيار البرنامج .



وأضافت أميرة أبو شنب خلال حوارها مع برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي" إلى أن البعض اقترح عليها بعمل برنامج "طبخ" على يوتيوب، مشيرة إلى أن قبل طرح باقي الحلقات على اليوتيوب تعاقدت مع قناة "سي بي سي سفرة" وعرض أول برنامج لها.



وتابعت أميرة ابو شنب إلى أنها كانت تحب الطبخ من طفولتها ومشاركته الأم في أعمال المطبخ، لافتة إلى أنها لم تتخيل أن تعمل بالطبخ او شيف في برنامج تلفزيوني.

