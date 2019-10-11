موجز الفن | إيمي طلعت زكريا لوالدها: ليلتك كانت حلوة ربنا يرحمك .. تركي آل الشيخ يطرح ألبوم "لعبت مع الأسد"

نشر موقع «صدى البلد» على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:
دوللي شاهين: مين ممكن يلعب بولينج حافي القدمين
أطلت الفنانة دوللى شاهين عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تلعب بولينج .
وكتبت فى تعليق على صورتها قائلة " مين ممكن يلعب بولينغ حافى القدمين" .
انتو الاتنين قمر .. رامي رضوان ودنيا سمير غانم في إطلالة جديدة
شارك الإعلامي رامي رضوان صورة تجمعه مع زوجته الفنانة دنيا سمير غانم عبر صفحتها الشخصية على إنستجرام.
شاركت الفنانة ايمي طلعت زكريا جمهورها بصورة لوالدها الراحل الفنان طلعت زكريا عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بعد انتهاء عزاء والدها.
نانسي عجرم والعسيلي يتألقان في سهرة غنائية بالقاهرة الجديدة ..صور
شارك النجمان نانسي عجرم ومحمود العسيلي في إحياء سهرة غنائية فى أحد فنادق القاهرة الجديدة بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام.
حضر عدد كبير من الفنانين عزاء الفنان طلعت زكريا، والذى أقيم مساء أمس الخميس فى مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين .
بالاشتراك مع عمرو مصطفي.. تركي آل الشيخ يطرح ألبوم "لعبت مع الأسد"
طرح تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية احدث البوم من كلماته بالاشتراك مع الفنان عمرو مصطفي.
دوللي شاهين: مين ممكن يلعب بولينج حافي القدمين
أطلت الفنانة دوللى شاهين عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تلعب بولينج .
وكتبت فى تعليق على صورتها قائلة " مين ممكن يلعب بولينغ حافى القدمين" .
انتو الاتنين قمر .. رامي رضوان ودنيا سمير غانم في إطلالة جديدة
شارك الإعلامي رامي رضوان صورة تجمعه مع زوجته الفنانة دنيا سمير غانم عبر صفحتها الشخصية على إنستجرام.
شاركت الفنانة ايمي طلعت زكريا جمهورها بصورة لوالدها الراحل الفنان طلعت زكريا عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بعد انتهاء عزاء والدها.
نانسي عجرم والعسيلي يتألقان في سهرة غنائية بالقاهرة الجديدة ..صور
شارك النجمان نانسي عجرم ومحمود العسيلي في إحياء سهرة غنائية فى أحد فنادق القاهرة الجديدة بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام.
حضر عدد كبير من الفنانين عزاء الفنان طلعت زكريا، والذى أقيم مساء أمس الخميس فى مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين .
بالاشتراك مع عمرو مصطفي.. تركي آل الشيخ يطرح ألبوم "لعبت مع الأسد"
طرح تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية احدث البوم من كلماته بالاشتراك مع الفنان عمرو مصطفي.