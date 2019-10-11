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سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 11-10-2019..فيديو

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 08:38 ص
الدولار
الدولار
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البهى عمرو
سجل سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 11 – 10 – 2019، استقرارا أمام الجنيه المصري في مستهل التعاملات الصباحية للبنوك وشركات الصرافة في مصر عند متوسط سعر 16.35 جنيه للشراء مقابل 16.25 جنيه للبيع.

واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية اليوم، الجمعة، 11-10 – 2019، بما في ذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

وجاءت أسعار الدولار والعملات الأجنبية على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: بيع 16.35 جنيه، وشراء 16.25 جنيه.
اليورو: بيع 17.97 جنيه، وشراء 17.86 جنيه.
الجنيه الإسترليني: بيع 19.98 جنيه، وشراء 19.86 جنيه.
الين اليابانى: بيع 15.30 جنيه، وشراء 15.20 جنيه.
الفرنك السويسري: بيع 16.49 جنيه، وشراء 16.39 جنيه.
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