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مرأة

عدسات لاصقة ومكياج ناعم.. درة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 10:51 ص
درة
درة
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة التونسية درة زروق متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصور لها من أحدث جلسة تصوير.

وظهرت درة فى الصور بمظهر جذاب وراق، معتمدة على لمسات المكياج الناعم التى ارتكزت على الألوان الوردية والهادئة التى كشفت عن جمال ملامحها.

وأكملت الفنانة التونسية إطلالتها بمجوهرات راقية، مرتدية عقد وأقراط متوسطة الحجم باللون الذهبى، فيما ارتدت عدسات لاصقة متناسقة مع لون بشرتها.


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