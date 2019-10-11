إحباط محاولة هروب سجناء من داعش بمخيم الهول السوري

نقلت قناة "سكاي نيوز" عن مصادر أن الأجهزة الأمنية التابعة للقوات الكردية أحبطت محاولة لهروب عناصر سجينة من تنظيم داعش في مخيم الهول بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.



وكان مسئول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية قد أعلن مساء أمس أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" الحليفة للولايات المتحدة تسيطر حتى الآن على جميع السجون في منطقة العمليات العسكرية التركية.



وقال المسئول إن السجون يقبع فيها نحو 10 آلاف سجين إرهابي.



وأضاف أن "قوات سوريا الديمقراطية تسيطر حتى الآن على جميع السجون. ولن نناقش مسألة تأثير هذا الغزو على عدد العمال الذين يشرفون على هذه السجون، لأن هذه قضايا تتعلق بالمخابرات العسكرية بحكم الواقع. لكن هذا يقلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".