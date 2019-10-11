فى ذكرى نصر أكتوبر.."الحرية المصرى" يقضى ليلة في حب مصر .. صور

احتفل حزب الحرية المصري برئاسة د. صلاح حسب الله و حضور الامين العام أحمد مهنى ود. أحمد إدريس أمين التنظيم وطارق عبده أمين محافظة الدقهلية وهلال الشيخ أمين ميت غمر وأمين مساعد الدقهلية ود جيهان البيومي أمينة المرأة على مستوى الجمهورية ومؤمن السيد أمين الاتصال السياسي واحمد القططي عضو الهيئة العليا، والنائب إيهاب السلاب عضو الهيئة العليا وقيادات الحزب بالمحافظة بالذكرى ال 46 على انتصار السادس من اكتوبر عام 1973.



كان من أبرز الحضور اللواء طيار مقاتل أحمد المنصوري من أبطال حرب أكتوبر المجيدة والذى أشاد في كلمته بدور رجال وسيدات مصر فى الحفاظ على الدولة المصرية موضحا أن ما قدمه في شبابه من بطولات هو أقل ما يمكن أن يقدمه لتراب هذا البلد العظيم وترحم على زملائه من شهداء أكتوبر.



وفي كلمة رئيس الحزب د. صلاح حسب الله تناول بالشرح والتحليل البطولات التى حققها صقور قواتنا المسلحة الباسلة فى هذا الانتصار مشيدا بوقوف الشعب المصرى كله خلف قواته المسلحة وتحمل المواطن المصري الحر مسؤوليته تجاه مصر وأرسل حزب الحرية المصرى برقية شكر للقائد والزعيم عبد الفتاح السيسي على ما قدمه لمصر من رفعة وسمو وانجازات وبرقية شكر لقواتنا المسلحة على مابذلته وتبذله من أجل مصر للحفاظ على استقرار وأمان مصر داخليا وخارجيا وبرقية شكر للشرطة المصرية الباسلة ورسالة اعتزاز على أرواح شهدائنا من الجيش والشرطة على ماقدموه من غالى ونفيس من أجل مصر.



واختتم الدكتور صلاح حسب الله كلمته موجها رسالة للمواطن المصري الحر بأن يصطف خلف رئيسه وجيشه وشرطته وأن يحافظ على وطنه ويواجه جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التى تواجه مصر خاصة فى الأكاذيب والسموم والشائعات التى تبثها الآلة الإعلامية ومنصات السوشيال ميديا التابعة لجماعة الاخوان الارهابية وجميع التنظيمات والجماعات الارهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.



وقال الدكتور صلاح حسب الله ان الشباب المصرى عليه ان يعى جيدا الحرب الشرسة المستهدفة لتدمير وطنه وأن الشباب عليه مسؤولية في الداخل كالجندي عل الحدود للحفاظ على تاريخنا وصنع مستقبلنا وقضى جميع الحاضرين وقيادات وشباب وكوادر حزب الحرية المصرى ليلة فى حب مصر احتفاء بانتصارات السادس من اكتوبر عام 1973.