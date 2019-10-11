اسعار كيا سول المستعملة فى سوق السيارات.. تفاصيل بالفيديو

يشهد سوق السيارات المستعملة في مصر حالة انتعاش كبيرة، لاسيما بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في مصر.



ونستعرض في السطور التالية السيارة كيا سول موديل 2010 المستعملة في سوق السيارات المستعملة في مصر.



أسعار السيارة كيا سول موديل 2010 المستعملة في مصر.



جذبت السيارة كيا سول موديل 2010 ، أنظار المارة في سوق الجمعة للسيارات المستعملة في مدينة نصر، وخصص التجار مكانًا فريدًا في السوق لعرضها.



وتنوعت أسعار السيارات في مصر وفقًا لحالتها وسنة الصنع، ولم تتأثر الأسعار بشكل كبير بعد اتفاقية إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، إلا بنسب طفيفة في سوق المستعمل.



أسعار السيارات المستعملة في مصر



ويتراوح سعر السيارة كيا سول موديل 2010 والقريبة منها ما بين 200 ألف إلى 215 ألف جنيه على حسب سنة الصنع وحالة السيارة.



ويرصد "صدى البلد" من خلال الفيديو المرفق اسعار السيارة كيا سول موديل 2010 في سوق السيارات المصرية.

