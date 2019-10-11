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أخبار البلد

أسرة وزير الاتصالات الأسبق طارق كامل تستقبل جثمانه في مطار القاهرة.. صور

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 09:22 م
أسرة الراحل الدكتور
أسرة الراحل الدكتور طارق كامل
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نورهان خفاجي
أنهت سلطات مطار القاهرة الدولى، إجراءات وصول جثمان الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، الذي وافته المنيه أول أمس الأربعاء، في جنيف، كان في استقباله بالمطار أسرته.

ووصل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، جثمان وزير الاتصالات الأسبق طارق كامل، قادما من جنيف على متن رحلة مصر للطيران رقم 772‪ ليواري الثرى في مثواه الأخير.

ومن المقرر أداء صلاة الجنازة على جثمان وزير الاتصالات الأسبق، ظهر غدا السبت، بمسجد الحصري في 6 أكتوبر والعزاء الاتنين مساء بمسجد عمر مكرم.

وكان الدكتور طارق كامل تولى منصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الفترة من يوليو 2004 إلى فبراير من عام 2011 في حكومة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق؛ وضع خلالها استراتيجية متكاملة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر حقق من خلالها القطاع طفرات نمو غير مسبوقة أشادت بها المؤسسات الدولي.

كما أطلق عددًا من المبادرات القومية الكبرى التي ساهمت بشكل كبير في نشر تطبيقات واستخدامات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين مختلف شرائح المجتمع المصري، ودعم الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لدى الشباب وإعداد كوادر من القيادات المتخصصة المتميزة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أسرة وزير الاتصالات الأسبق طارق كامل تستقبل جثمانه في مطار القاهرة.. صور
أسرة وزير الاتصالات الأسبق طارق كامل تستقبل جثمانه في مطار القاهرة.. صور
أسرة وزير الاتصالات الأسبق طارق كامل تستقبل جثمانه في مطار القاهرة.. صور
أسرة وزير الاتصالات الأسبق طارق كامل تستقبل جثمانه في مطار القاهرة.. صور
أسرة وزير الاتصالات الأسبق طارق كامل تستقبل جثمانه في مطار القاهرة.. صور
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