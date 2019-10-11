فرنسا تفوز بصعوبة على ىيسلندا 1-0 في تصفيات يورو 2020

حقق المنتخب الفرنسي فوزًا صعبًا على حساب مضيفه المنتخب الآيسلندي 1-0، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية يورو 2020.



وسيطر المنتخب الفرنسي على المباراة بشكل كامل، حيث سدد لاعبوه 23 كرة منهم 7 كرات على المرمى ، كما بلغت نسبة استحواذهم على الكرة 68% ، بينما استحوذ المنتخب الأيسلندي على الكرة بنسبة 32%، ليكللوا مجهودهم بالنجاح، بهدف المباراة الوحيد عن طريق أوليفيه جيرو من ضربة جزاء في الدقيقة 66.



وفي نفس المجموعة فاز المنتخب التركي على المنتخب الألباني بالنتيجة ذاتها، وهي النتيجة نفسها التي انتهى بها لقاء منتخبي أندورا ومولودوفا لصالح أندورا.



وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب فرنسا للنقطة 18 في المركز الثاني ، متساويا في النقاط مع منتخب تركيا المتصدر ، بينما توقف رصيد أيسلندا عند النقطة 12 في المركز الثالث.