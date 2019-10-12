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رياضة

أخبار الرياضة.. شريف إكرامي يوضح حقيقة انتقاله إلى الزمالك.. مرتضى منصور يفتح النار على الكاف من جديد.. صالح وكهربا يمنعان رئيس الزمالك من التعليق

السبت 12/أكتوبر/2019 - 08:02 ص
محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار صباح اليوم السبت مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي...


اسألوا حازم إمام .. شريف إكرامي يوضح حقيقة انتقاله إلى الزمالك.. فيديو

كشف شريف إكرامى حارس مرمى الفريق الاول لكرة القدم بالنادى الأهلى عن موقفه من الانتقال للزمالك فى الفترة القادمة بعد ملازمته لدكة البدلاء لأكثر من موسم ونصف.

مرتضى منصور يفتح النار من جديد على الكاف.. تعرف على السبب.. فيديو

هاجم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعد غياب لاعبى الفريق الأبيض عن تقديم قرعة البطولات الأفريقية.

شريف إكرامي يدافع عن ابن أحمد شوبير .. فيديو

دعم شريف إكرامي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، زميله بالفريق مصطفى شوبير إبن الإعلامي أحمد شوبير عقب هجوم البعض على مصطفى.

لأول مرة.. صالح جمعة وكهربا يمنعان مرتضى منصور من التعليق .. فيديو

رفض مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك التعليق على التصالح مع لاعب الفريق السابق كهربا لاعب أفيس البرتغالى أو التعاقد مع صالح جمعة نجم النادى الأهلى.

مرتضى منصور يكشف عن ملعب لقاء الزمالك وجينيراسيون السنغالي .. فيديو

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك عن ملعب مباراة فريقه أمام جينيراسيون فوت بطل السنغال فى إياب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

شريف إكرامي يكشف سبب زيادة التعصب بين جماهير الأهلي والزمالك.. فيديو

كشف شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي عن سبب زيادة التعصب بين جماهير الأهلي والزمالك مشيرا إلى أن تصريحات "بعض" المسئولين تسببت في ازدياد حالة الاحتقان.


شريف إكرامي يرد لأول مرة على عدم اقتناع فايلر بمستواه.. فيديو

كشف شريف إكرامي حارس مرمي الفريق الأول بالنادي الأهلي حقيقة عدم اقتناع رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر به، بعد الفترة التي تولى فيها المدير الفني السويسري مهمة الفريق.
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