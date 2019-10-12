إلى متى يستمر تراجع أسعار الذهب في مصر؟.. البرلمان يجيب

شهدت سوق الذهب خلال الأيام القليلة الماضية حالة من التقلب بين زيادة أسعاره وانخفاضه ، فى ظل الحرب التجارية الدائرة بين الصين وأمريكا، حيث شهد سعر الذهب انخفاضا يتراوح بين 10 و14 جنيها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وتراوح سعر الجرام عيار 21 في بداية تعاملات الأسبوع عند مستوى 690 جنيها مختتما الأسبوع أمس الجمعة متراوحا بين 676 و680 جنيها.





1000 جنيه لعيار 21





فى البداية قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن انخفاض أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضى إلى 14 جنيها ، جاء بسبب وجود انفراجة فى الحرب التجارية بين الصين وأمريكا.





وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أسعار الذهب ستصبح فى تفاوت بين الارتفاع والانخفاض فى ظل الحرب التجارية الدائرة بين الصين وأمريكا.





وكشف وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان عن ارتفاع جرام الذهب عيار 21 إلى 1000 جنيه فى حال إستمرار الحرب التجارية بين الصين وأمريكا.





وكشف النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان عن أسباب انخفاض أسعار الذهب إلى 14 جنيها ، موضحا أن هذا الانخفاض يرتبط بالسوق العالمى نتيجة الصراع التجارى المستمر بين أمريكا والصين.





أسعار الذهب





وأشار السيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الصين اعتمدت على احتياطي الذهب بشكل أساسى دون الدولار ، مما جعل الصين تجمع الذهب من العالم ولا تعتمد على الدولار كاحتياطى.





أسباب انخفاض أسعار الذهب





وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن انخفاض وارتفاع أسعار الذهب أمر وقتى ، وسيظل الصراع التجارى بين أمريكا والصين مستمرا، متوقعا أن يزيد عيار الذهب عيار 21 إلى 700 جنيه فأكثر خلال منتصف يناير المقبل ، على أن يصل الجنيه الذهب إلى 6000 جنيه أوائل يناير.





3 أسباب وراء الإنخفاض





وقال النائب عمرو الجوهرى ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أنه كان من الطبيعى أن يحدث إنخفاض فى أسعار الذهب مع انخفاض سعر عملة الدولار ، هذا بالإضافة إلى أن هناك من توقع بتخزين الذهب للإستثمار فيه ، ثم ارتفع سعره حينما تم بيعه.





وأشار الجوهرى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك دول اشترت كميات كثيرة من الذهب وحينما تم بيعه كان هناك اتجاه لخفض أسعار الذهب.





كما أوضح عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أنه مع بيع شهادات استثمار قناة السويس وجدنا ان بنك مصر والبنك الأهلى لم يخفضا سعر الفائدة 1 % ، مما جعل نسبة الودائع تنخفض وبالتالى تزيد معها أسعار الذهب.





وكانت أسعار الذهب شهدت الجمعة الموافق 11 أكتوبر 2019، في محال الصياغة، انخفاضا عن أسعار مستهل تعاملات أمس الخميس بمعدل حوالي 3 جنيهات، وذلك وفقا لموقع "إيجيبت جولد برايس" المتخصص في سعر المعدن النفيس، وفيما يلي سنتعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة 11- 10 - 2019 لجميع الأعيرة.





أسعار الذهب في مصر





سعر جرام الذهب عيار 21





تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 678 و680 جنيها.





سعر جرام الذهب عيار 18





تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 581 و583 جنيها.





سعر جرام الذهب عيار 24





تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 775 و777 جنيها.





سعر الجنيه الذهب





وسجل الجنيه الذهب سعرًا يتراوح بين 5,424 و 5,440 جنيها.





سعر جرام الذهب عيار 22



