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اقتصاد

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 10:37 ص
ارتفاع البورصة
ارتفاع البورصة
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محمد صبيح
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضى على ارتفاع أيضا.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 14306 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 2058 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 17201 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 5285 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 532 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 1413 نقطة.
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