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توك شو

الهدف إشعال الموقف في الداخل.. الرئيس السيسي يعلق على أزمة سوريا.. فيديو

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 01:53 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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كـريـم الـخـطـيـب
علق الرئيس عبد الفتاح السيسي على الأزمة السورية الحالية والعدوان التركي على أراضيها، قائلا: «كلام يتكرر، الناس تدخل في شمال سوريا ليه، ومين اللي عمل كده في سوريا».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال الندوة التثقيفية 31 بعنوان "إرادة وتحد": «اللي عمل كده في سوريا أهلها، لأن المطلوب هو إشعال الموقف في الداخل، وتدخل الجيل الرابع من الحروب لتقسيم الدولة».

وأكد الرئيس السيسي أنه من خلال الهاتف المحمول يستطيع معرفة كل التفاصيل عن الأشخاص، وهذه البيانات تتداول إلى دراسات حواسيب عملاقة تقسم المجتمعات إلى شرائح وكل شريحة لها خصائص، وتستهدف فئات الشباب.

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة عدم المساس بمؤسسات الدولة بداية من الرئاسة وحتى أي مؤسسة أخرى، خاصة أن هناك كيانات ودستورا وقانونا نلجأ له حتى لا نعطي فرصة للأعداء لإشعال الموقف، وتابع: «كلنا نزول إلا مصر تبقى».
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