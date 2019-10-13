دوريات أوروبا تورط جمال الغندور قبل القمة 119 بين الأهلي والزمالك

تسببت دوريات أوروبا فى توريط جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور قبل مباراة القمة رقم 119 التي تجمع بين نادي الأهلي والزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري في إطار الجولة الرابعة بالدوري الممتاز.



كان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، طالب بتأجيل مباراة نادي الزمالك أمام الأهلي في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز عقب تحديد موعد 24 أكتوبر المقبل لمباراة جينيراسيون السنغالي ثم تراجع عن طلبه.



يأتي ذلك نظرا لصعوبة استقدام حكم أوروبي من النخبة فى مختلف الاتحادات الأوروبية للاستعانة بخدماته فى إدارة لقاء القمة رقم 119 بسبب انشغال غالبيتهم فى إدارة مباريات الدوريات المحلية فى أوروبا.



ومن المقرر قيام جمال الغندور ببذل مجهودات مكثفة وإجراء اتصالات مع القائمين فى لجان الحكام بالاتحادات الأوروبية من أجل ترشيح طاقم من قضاة الملاعب الكبار لإدارة لقاء القمة.



يذكر أن لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة برئاسة حسام الزناتي قررت تأجيل مباراتي نادي الزمالك أمام المقاولون العرب وإنبي الذى كان محددًا لهما يومي 23 و27 أكتوبر الجاري بسبب انشغال الفارس الأبيض بخوض مباراتي النادي الأهلي وجينيراسيون فوت السنغالي فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال إفريقيا.