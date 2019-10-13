محمد الجندي: الرئيس حذر من حروب الجيل الرابع.. فيديو

قال الدكتور، محمد الجندي خبير أمن المعلومات والجرائم السيبرانية، إنه سعيد بإلقاء كلمة، فى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة تحت عنوان " أكتوبر إرادة وتحدي" .



وأضاف الجندي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم" المذاع على قناة، " دي أم سي" تقديم الإعلامي، عمرو خليل، أن الرئيس حذر من حروب الجيل الرابع، أكد أن الحروب تطورت كثير، أن حروب الجيل الرابع أكثر خطورة.



وأشار الجندي، إلى أن اى شخص يضع معلومات على السوشيال ميديا، والمواطنون يقومون بعمل شير لها، تحت شعار " شير فى الخير" من الممكن ان تتسبب فى مشكلات كثيرة.



وأوضح الجندي، أن الجميع عليهم التدقيق فى أى معلومة يتم نشرها على الفيس بوك، مؤكدًا أن السوشيال ميديا سلاح ذو حدين ن الممكن أن تصبح صديق و من الممكن أن تصبح عدو.

