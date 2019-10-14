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فن

السر برج الحوت .. عمرو دياب يداعب تركي آل شيخ .. شاهد

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 12:44 ص
صدى البلد
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محمد نبيل - آيه عاطف


كرمت الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ نخبة من نجوم الفن في الوطن العربي في مقدمتهم النجم الكبير عمرو دياب، احتفالا بانطلاق موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية.

وأبدى الفنان عمرو دياب سعادته الكبيرة بالكريم موجها شكره للمستشار تركي آل الشيخ والهيئة العامة للترفيه قائلا : أشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ وأعد جمهوري بمزيد من النجاحات.

ومازح عمرو دياب، تركي آل الشيخ، قائلا: بقالنا سنة ومقدمناش حاجة مع بعض، قريب هنعمل حاجة جديدة.

يذكر أن موسم الرياض الترفيهي قد انطلق في المملكة العربية السعودية، وسيضم مجموعة ضخمة من العروض الفنية والترفيهية سيشارك فيها حشد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي والعالم.

موسم الرياض، هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11 التي أُطلقت على مستوى المملكة بدءا من العام 2019 وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.

وتصل مدة المهرجان الذي يقام في العاصمة الرياض إلى 70 يوما تبدأ في 11 أكتوبر، ويتوقع أن يستقطب 20 مليون زائر، فيما يصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعا بمساحة 14 مليون متر مربع.
السر برج الحوت .. عمرو دياب يداعب تركي آل شيخ .. شاهد
السر برج الحوت .. عمرو دياب يداعب تركي آل شيخ .. شاهد
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