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أخبار العالم

مصرع 5 بحارة صينيين غرقت سفينتهم بخليج طوكيو في إعصار هاجيبس

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 10:01 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت السفارة الصينية في اليابان مصرع 5 بحارة صينيين وفقدان بحار وإنقاذ آخر بعد غرق سفينة شحن مسجلة في بنما في خليج طوكيو، حيث كانت راسية مع اقتراب إعصار "هاجيبس".

وذكرت السفارة - في بيان نقلته وسائل إعلام صينية اليوم - أن مسؤوليها على اتصال وثيق مع خفر السواحل الياباني، وتتابع معهم جهود البحث عن الشخص المفقود.

ورست السفينة البنمية "جيا ده"، البالغ وزنها 1925 طنا، قبالة ساحل مدينة كاواساكي جنوبي طوكيو، مع اقتراب الإعصار، إلا أنها فقدت إشارة التتبع الخاصة بها حوالي الساعة 9:40 مساء (1240 بتوقيت جرينتش) مساء أمس الأول السبت.

كان على متن السفينة أفراد طاقم يتألف من 12 شخصا بينهم 7 صينيين و3 ميانماريين وفيتناميان اثنان، فيما تم إنقاذ 4 منهم ولقي 5 مصرعهم وفقد 3 آخرون.
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