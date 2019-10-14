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توك شو

مريض نفسي.. خبير: أردوغان لا يعرف الرحمة.. فيديو

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 06:51 م
اردوغان
اردوغان
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هاني حسين
قال عاطف سعداوي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن أردوغان لا يعرف الرحمة ولا يعرفها في تعامله مع الداخل التركي والقضايا الداخلية التركية .

وأضاف سعداوي في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن أردوغان أهان الجيش التركي في الداخل ولا يعرف الرحمة مع معارضيه الوطنيين الذين يريدون مستقبلا أفضل لتركيا.

وتابع عاطف سعداوي:" أردوغان يجيد استخدام المسميات التي تتناقض تماما مع ما يقوم به، حيث قام بتسمية العملية العسكرية التركية على شمال سوريا نبع السلام ولا علاقة لتلك العملية بالسلام على الإطلاق"، مضيفا:" اردوغان شخصية أقرب للمريض النفسي يستخدم كل الشعارات ويفعل عكس ما يقول".
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