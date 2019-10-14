مريض نفسي.. خبير: أردوغان لا يعرف الرحمة.. فيديو

قال عاطف سعداوي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن أردوغان لا يعرف الرحمة ولا يعرفها في تعامله مع الداخل التركي والقضايا الداخلية التركية .



وأضاف سعداوي في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن أردوغان أهان الجيش التركي في الداخل ولا يعرف الرحمة مع معارضيه الوطنيين الذين يريدون مستقبلا أفضل لتركيا.



وتابع عاطف سعداوي:" أردوغان يجيد استخدام المسميات التي تتناقض تماما مع ما يقوم به، حيث قام بتسمية العملية العسكرية التركية على شمال سوريا نبع السلام ولا علاقة لتلك العملية بالسلام على الإطلاق"، مضيفا:" اردوغان شخصية أقرب للمريض النفسي يستخدم كل الشعارات ويفعل عكس ما يقول".

