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رياضة

شريف عبد الفضيل يعلق على أداء الأهلي مع فايلر

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 02:20 ص
صدى البلد
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نور عادل
أكد شريف عبد الفضيل، المدير الفني لفريق الأهلي 2003، أنه طلب عمل فترة معايشة مع لاسارتي مدرب الفريق السابق وفايلر ‏المدرب الحالي.‏

وقال شريف خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "طلبت فترة معايشة ‏مع فايلر، فهو مدرب شخصيته قوية وبيوصل معلومات كثيرة للاعبين، كما كنت أريد عمل فترة معايشة أيضًا مع ‏لاسارتي".‏

وأكمل : "فايلر قرب من اللاعبين بشكل جيد ويريد فعل كل شئ وبيوصل هذه الرسالة لكل اللاعبين، وجوده شئ يحسب ‏لمجلس الإدارة رغم انتقادات الجماهير رأت الآن ماذا يملك من امكانيات".‏
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