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رياضة

إيطاليا في نزهة أمام ليشتنشتاين بتصفيات يورو 2020

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 09:43 ص
منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا
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محمد السعيد
يحل منتخب إيطاليا ضيفا ثقيلا على نظيره ليشتنشتاين، اليوم، الثلاثاء، في تمام التاسعة إلا ربع مساء، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من تصفيات يورو 2020.

ويدخل منتخب إيطاليا المباراة بدون اي أهداف بعدما حجز بطاقة الصعود إلى يورو 2020، في الجولة الماضية، بينما يطمح منتخب ليشتنشتاين في تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه ووسط جماهيره، لتحسين وضعه، في جدول ترتيب المجموعة العاشرة.

ويحتل منتخب إيطاليا صدارة ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد منتخب ليشتنشتاين في المركز السادس والأـخير بنقطتين.

ويلتقي اليوم ايضا ضمن تصفيات يورو 2020 فنلندا مع أرمينيا، سويسرا مع إيرلندا، جبل طارق مع جورجيا، اليونان مع البوسنة والهرسك، رومانيا مع النرويج، السويد مع إسبانيا، جرز فاروه مع مالطة.
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