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رياضة

نجوم الرياضة في عزاء والدة علاء عبد الصادق .. صور

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 08:51 م
شوبير وحسام البدرى
شوبير وحسام البدرى
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محمد بدران
حرص، حسين السيد، مصطفى شوبير، سعد سمير، محمد هانى لاعبى الاهلى، فتحى مبروك، سيد عبد الحفيظ، محمد يوسف، محمد فضل، عبد الظاهر السقا، محمد فضل، خالد لطيف، على المشاركة فى عزاء والدة علاء عبد الصادق، نجم الأهلى والكرة المصرية ومدير قطاع الكرة السابق بالأهلى، المقام حاليا بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.


يذكر ان والدة علاء عبد الصادق لاعب النادي الأهلي ومدير الكرة بالنادي السابق توفيت امس الاثنين بعد صراع طويل مع المرض، وتم تشييع جثمانها ودفنه بمقابر الاسرة.

نجوم الرياضة في عزاء والدة علاء عبد الصادق .. صور
نجوم الرياضة في عزاء والدة علاء عبد الصادق .. صور
نجوم الرياضة في عزاء والدة علاء عبد الصادق .. صور
نجوم الرياضة في عزاء والدة علاء عبد الصادق .. صور
نجوم الرياضة في عزاء والدة علاء عبد الصادق .. صور
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