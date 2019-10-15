كاتب سوري: أردوغان يريد تنصيب نفسه السلطان العثماني الجديد بهذا العدوان.. فيديو

قال محمد رسلان الكاتب الصحفي السوري، إن اردوغان لا يمثل شخصه فقط ولكنه أعلن عبر وسائل الإعلام بشكل صريح أنه منفذ مشروع الشرق الأوسط الكبير بالعدوان على سوريا.



وأضاف محمد رسلان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون إي"، أن أردوغان يقوم بما يؤمر به من قبل القوى التي يهمها نشر الفوضى في منطقة الشرق الأوسط.



وتابع محمد رسلان:" أردوغان يحاول احتلال الشمال السوري على طول الحدود الممتدة لأكثر من 900 كيلو متر وله أجندات خاصة وأجندات القوى التي تسعى لإعادة رسم الخريطة في المنطقة"، مضيفا:" أجندة أردوغان في المنطقة هي إعلان نفسه السلطان العثماني الجديد".

