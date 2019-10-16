معارض تركي يكشف مفاجأة لـ صدى البلد عن العملية العسكرية في سوريا

توقع يوكسل جلبنار، نائب رئيس تحرير صحيفة زمان التركية السابق، أن يعقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتفاقا مع الحكومة السورية في القريب العاجل.



وقال جلبنار في تصريحات إلى "صدى البلد" إن هناك بالفعل لقاءات تمت بين مسئولين أتراك وسوريين خلال الفترة الماضية، وذلك ضمن محاولات عقد اتفاق.



وأضاف أن استمرار أردوغان في العملية العسكرية التي يقوم بها في سوريا، يجعله يدخل إلى الوحل أكثر، وهو ما يشير إلى قرب توصله إلى اتفاق مع الحكومة السورية.



وحول إمكانية عقده اتفاق مع القوات الكردية، توقع عدم عقد أي اتفاق بين الحكومة التركية والقوات الكردية في سوريا، قائلا: "إن النظام التركي يتعامل مع الأكراد باعتبارهم أعداء".



