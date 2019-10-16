Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

معارض تركي يكشف مفاجأة لـ صدى البلد عن العملية العسكرية في سوريا

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 12:23 م
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
توقع يوكسل جلبنار، نائب رئيس تحرير صحيفة زمان التركية السابق، أن يعقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتفاقا مع الحكومة السورية في القريب العاجل.

وقال جلبنار في تصريحات إلى "صدى البلد" إن هناك بالفعل لقاءات تمت بين مسئولين أتراك وسوريين خلال الفترة الماضية، وذلك ضمن محاولات عقد اتفاق.

وأضاف أن استمرار أردوغان في العملية العسكرية التي يقوم بها في سوريا، يجعله يدخل إلى الوحل أكثر، وهو ما يشير إلى قرب توصله إلى اتفاق مع الحكومة السورية.

وحول إمكانية عقده اتفاق مع القوات الكردية، توقع عدم عقد أي اتفاق بين الحكومة التركية والقوات الكردية في سوريا، قائلا: "إن النظام التركي يتعامل مع الأكراد باعتبارهم أعداء".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المنطقة الآمنة.. توقعات بعقد اتفاق بين تركيا والحكومة السورية ضد الأكراد

أردوغان على حافة الهاوية.. الجميع يقفز من مركبه الغارقة..عداؤه لمصر غير مسبوق وكلامه مفبرك .. سياساته القمعية لوثت تاريخه..اقتصاد تركيا يواصل الانهيار.. ورفاقه يتخلون عنه بعد دعمه للإرهاب

أردوغان يعلن بدء العملية العسكرية على شمال سوريا.. وقواته تقصف

أول رد فعل رسمي من الأكراد بعد بدء عملية اجتياح شمال سوريا .. تعرف عليه

أول رد فعل من حلف الناتو بشأن العدوان التركي على أكراد سوريا

كاتب صحفي: أردوغان مختل ولديه أطماع استعمارية توسعية .. فيديو

ترشيحاتنا

نريد المساواة والعدل .. رسالة نارية من نادر شوقي لاتحاد الكرة

اخبار الرياضة ليلاً.. موقف الأهلي بشأن تأجيل القمة.. استقبال كوماندوز اليد.. طارق حامد يخرج عن صمته.. رئيس الزمالك يطلق قذائفه

المراهقة المتأخرة.. المتهم باغتصاب طفلة بقليوب: عملت كده وغلطان

بعد صورتها مع والدتها.. 20 صورة تكشف أناقة اطلالات ابنة رانيا فريد شوقي

جمال الغندور يكشف حقيقه طلبه تأجيل القمة بين الأهلي والزمالك

العثور على طفلة عمرها 4 أيام حية داخل قبر.. شاهد ماذا حدث لها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حريق ضخم في كنيسة مارجرجس بالمنصورة.. صور

مدرس يجبر الطلاب على تناول القمامة.. لن تصدق السبب!..صور

تصرف غير متوقع من عروس بعد وفاة والدتها يوم زفافها.. شاهد ماذا فعلت