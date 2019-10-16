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فن

شاهد.. حلا شيحة برفقة زوجة تامر حسنى داخل عيادة ابنة أصالة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 02:07 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة حلا شيحة مجموعة من الصور عبر خاصية الاستورى بحسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وظهرت حلا شيحة فى الصور وهي داخل عيادة شام الذهبى ابنة الفنانة السورية اصالة نصري، وبرفقة بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسنى.

وكانت الفنانة السورية أصالة، قد أعلنت الشهر الماضي، عن دخول ابنتها مجال التجميل من خلال عيادتها الخاصة، وكتبت: "الحمد لله بنتى كبرت، وصار عندها عيادة، أحلى دكتور بالعالم ياقطعة منّ روحى الله يكون معك، أنا جدًّا فخورة وجدًا سعيده بكِ ولكِ".

وحصلت شام الذهبي على درجة الماجيستير في الكيمياء من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ثم افتتحت عيادة تجميل خاصة بالبشرة.
شاهد.. حلا شيحة برفقة زوجة تامر حسنى داخل عيادة ابنة أصالة
شاهد.. حلا شيحة برفقة زوجة تامر حسنى داخل عيادة ابنة أصالة
شاهد.. حلا شيحة برفقة زوجة تامر حسنى داخل عيادة ابنة أصالة
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