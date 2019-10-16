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فن

بعد تكريمه من الرئيس السيسى .. بسنت شوقى تتغزل فى خطيبها محمد فراج

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 08:50 م
محمد فراج وخطيبته
محمد فراج وخطيبته بسنت شوقى
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أحمد إبراهيم
تغزلت الفنانة بسنت شوقى فى خطيبها الفنان محمد فراج عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بعد تكريمه منذ ايام قليلة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى مع ابطال فيلم "الممر".

وقالت بسنت شوقى : "فخورة بيك يا محمد، فخورة لدرجة ان الكلام مش عارف يعبر عن اللى جوايا... و فرحانة بيك و فرحانه ليك انك فى رأيى بتاخد جزء من التقدير اللى انت تستاهله.. محدش بيتعب و بيبذل من روحه قدك فى كل دور بتقدمه، ربنا يديك على قد نيتك الصافية وحبك واحترامك لشغلك وتعبك ومجهودك.. و يحبب فيك خلقه ويكتبلك السعادة والنجاح والأهم راحة البال والرضا.. ويا رب يبعد عنك كل شر وطاقة سلبية سواء كانت مقصودة او غير مقصودة.. ماشاء الله وتبارك الله".

يذكر ان محمد فراج وبسنت شوقى أعلنا عن خطوبتهما اثناء فعاليات مهرجان الجونة السينمائى.

واحدث اعمال الفنان محمد فراج فى الدراما مسلسل "قابيل" والذى شارك فى بطولته محمد ممدوح وامينة خليل.

بعد تكريمه من الرئيس السيسى .. بسنت شوقى تتغزل فى خطيبها محمد فراج
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