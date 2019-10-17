اخبار الفن .. اعترافات جريئة لـ يوسف وهبى .. أحمد السقا يقع فى خطأ .. وأول تعليق لـ ياسمين رئيس حول طلاقها

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:حسمت الفنانة ياسمين رئيس، الجدل الذى أثير أمس حول طلاقها من المخرج هادى الباجورى والذى انتشر بشكل واسع عبر السوشيال ميديا وهو ما دفعها للخروج عن صمتها والكشف عن حقيقة الأمر فى أول تعليق لها.تحل اليوم، الخميس، ذكرى رحيل الفنان منير مراد الذى قدم العديد من الأعمال السينمائية الجيدة، فضلا عن موهبته الكبيرة فى عالم الغناء.طلبت الإعلامية ريهام سعيد من جمهورها الدعاء لابنها الذي تعرض لإصابة تسببت في وضع قدمه اليمنى فى الجبس، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.نشرت الفنانة رانيا يوسف مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.وقع الفنان أحمد السقا فى خطأ فادح وذلك بعد أن وضع علم مختلف تماما عن علم دولة لبنان، وذلك أثناء تعليقه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بشأن الأحداث المؤسفة التى تعرضت لها لبنان من حرائق بسبب الطبيعة.تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان يوسف وهبى الذى يعتبر أحد الرواد الأوائل في مجالي السينما والمسرح في مصر والوطن العربي، ولقب بعميد المسرح العربي.سخر الفنان محمد هنيدى من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى أفيخاى أدرعى، وذلك بعد أن ادعى الأخير أن أكلات مصرية شهيرة هي أكلات إسرائيلية.