بـ فستان مشجر .. روان بن حسين تتألق فى أحدث جلسة تصوير

نشرت نجمة السوشيال ميديا الكويتية روان بن حسين صورة جديدة على صفحتها بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام".ظهرت روان بن حسين باطلالة مميزة وهي ترتدى فستانا مشجرا ، وعلقت قائلة: "الغفران هو الشكل النهائي للحب".يذكر أن روان بن حسين عارضة أزياء كويتية، ولدت في 30 ديسمبر عام 1996، وحصدت الكثير من الشهرة في عمر صغير.وانتقلت روان بن حسين مؤخرا إلى العاصمة البريطانية لندن لدراسة القانون، وتأمل أن تصبح كاتبة في الأدب الفصيح وشاعرة، تدرس حاليا المحاماة في لندن، وحققت شعبية كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد، خاصة لدى المهتمين بعالم الموضة والجمال.