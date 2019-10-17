Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

صدمة لـ جوارديولا.. مواجهات صعبة لـ مانشستر سيتي خلال الكريسماس بـ الدوري الإنجليزي

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 10:29 م
جوارديولا
جوارديولا
Advertisements
أحمد هاني
كشفت رابطة الدوري الإنجليزي، بشكل رسمي عن جدول مواعيد المباريات خلال فترة أعياد الميلاد "الكريسماس" فيما يعرف باسم "بوكسينج داي".

ويخوض مانشستر سيتي، بمواجهات صعبة خلال جولة أعياد الميلاد، خارج أرضه أمام مضيفه فريق وولفرهامبتون فى التاسعة مساء بالدوري الإنجليزي.

حيث جاء كالآتي:

27 ديسمبر – وولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي

29 ديسمبر – مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد

1 يناير – مانشستر سيتي ضد إيفرتون

ويعد البوكسينج داي الجولة تقام يوم 26 ديسمبر من كل عام وتكون إجازة فى إنجلترا، وسميت بهذا الاسم لأنه يوم مخصص يقوم فيه الأغنياء بإعطاء الفقراء هدايا عيد الميلاد داخل صناديق "بوكس" فى هذا اليوم.

وتحرص رابطة أندية الدوري الإنجليزي عن وضع جدول مباريات جولة البوكسينج داى، مراعاة عدم سفر الجماهير لمسافات طويلة لمساندة فرقها، خاصة وأن هذا اليوم إجازة فى معظم مناطق بريطانيا، لذلك لا يتم وضع مباريات ديربى فى هذه الجولة نظرا للحضور المرتفع للجماهير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميًا .. إعلان مواعيد بوكسينج داى فى الدوري الإنجليزي

ما لا تعرفه عن "البوكسينج داي" بالدوري الإنجليزي

من سيواجه ليفربول خلال فترة البوكسينج داي بـ الدوري الإنجليزي؟

ترشيحاتنا

الحب العنيف .. ترامب يكشف سلاحه في إجبار أردوغان على إنهاء العملية العسكرية في سوريا

محامي سارة الطباخ يفجر مفاجأة حول الخلاف مع محمد الشرنوبى

لأول مرة .. الزمالك يتضامن مع بيان الأهلى ضد اتحاد الكرة: وأنا مش هلعب غير لما أواجهك

بمقاييس مثالية.. بيلا حديد تحصل على لقب أجمل امرأة في العالم| صور

مفيش عدالة في الدوري.. حسام حسن يدخل على خط أزمة قمة الأهلي والزمالك

بيراميدز كلمة السر.. مقترح جديد داخل اتحاد الكرة لحل أزمة القمة 119

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملكة بريطانيا تبحث عن خادم شخصي جديد لقصر باكنجهام.. لن تصدق الراتب

بمقاييس مثالية.. بيلا حديد تحصل على لقب أجمل امرأة في العالم| صور

فيلم Joker يحقق إيرادات خيالية فى شباك التذاكر المصرى