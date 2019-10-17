صدمة لـ جوارديولا.. مواجهات صعبة لـ مانشستر سيتي خلال الكريسماس بـ الدوري الإنجليزي

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي، بشكل رسمي عن جدول مواعيد المباريات خلال فترة أعياد الميلاد "الكريسماس" فيما يعرف باسم "بوكسينج داي".



ويخوض مانشستر سيتي، بمواجهات صعبة خلال جولة أعياد الميلاد، خارج أرضه أمام مضيفه فريق وولفرهامبتون فى التاسعة مساء بالدوري الإنجليزي.



حيث جاء كالآتي:



27 ديسمبر – وولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي



29 ديسمبر – مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد



1 يناير – مانشستر سيتي ضد إيفرتون



ويعد البوكسينج داي الجولة تقام يوم 26 ديسمبر من كل عام وتكون إجازة فى إنجلترا، وسميت بهذا الاسم لأنه يوم مخصص يقوم فيه الأغنياء بإعطاء الفقراء هدايا عيد الميلاد داخل صناديق "بوكس" فى هذا اليوم.



وتحرص رابطة أندية الدوري الإنجليزي عن وضع جدول مباريات جولة البوكسينج داى، مراعاة عدم سفر الجماهير لمسافات طويلة لمساندة فرقها، خاصة وأن هذا اليوم إجازة فى معظم مناطق بريطانيا، لذلك لا يتم وضع مباريات ديربى فى هذه الجولة نظرا للحضور المرتفع للجماهير.