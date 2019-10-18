القاهرة للدراسات: تزايد ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية ، إن ثقة المؤسسات الدولية تزايدت في الاقتصاد المصري منذ بدء تطبيق برنامج الاصلاح الذى ساهم فى تقدم مركز مصر فى عدد من التقرير العالمية مثلا تقرير التنافسية و تحسن التصنيف الائتمانى فضلا عن اشادة صندوق النقد و البنك الدولى بجهود هذا الاصلاح.



أضاف السيد ، فى تصريحات خاصة لــ "صدى البلد" أن الدولة نجحت فى تنفيذ برامج حماية اجتماعية خلال اجراءات برنامج الاصلاح الاقتصادى لدعم الطبقات الاكثر احتياجا.



أكد السيد، أن الاقتصاد المصرى شاهد عدة تطورات إيجابية منها عودة النشاط الاقتصادي و ارتفاع معدلات النمو وانخفاض معدلات البطالة و التضخم ، إلى جانب تحسن هيكل نمو الاقتصاد المصري والذى أصبح أكثر توازنًا من خلال تحقيق مساهمة إيجابية لكافة مصادر النمو وعلى راسها الاستثمارات وصافى الصادرات بعد أن كان الاستهلاك هو المحرك والمحفز الرئيسي للنمو خلال السنوات الأخيرة.



ويشار الى أن مصر تشارك الان فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى و البنك الدولى.



وكان مسؤولو صندوق النقد و البنك الدولى اشادوا بجهود مصر فى الاصلاح الاقتصادى و تحسين المناخ الاستثمارى و الحماية الاجتماعية ، وحصل مشروع الطاقة الشمسية بنبان فى اسوان على اشادة خاصة حيث فتح الباب الاستثمار امام القطاع الخاص و تنوع مصادر الطاقة.