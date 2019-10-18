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اقتصاد

ضبط المالية العامة وخفض الدين العام.. خبير: هذه أبرز إجراءات الإصلاح الناجحة

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 09:38 م
مصطفى ابو زيد الخبير
مصطفى ابو زيد الخبير الاقتصادي
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آية الجارحي
قال مصطفى ابو زيد الخبير الاقتصادي ان الاشادات الدولية بالاقتصاد المصري تأتي بعد نجاح الدولة المصرية فى ضبط المالية العامة للدولة والاتجاه نحو الانخفاض فى نسبة الدين العام للناتج المحلى الاجمالى.

واضاف ابو زيد في تصريحات لـ"صدى البلد،" أنه بالإضافة لذلك تراجعت نسبة العجز وتراجع معدل التضخم وارتفع معدل النمو وتعظيم ايرادات الدولة وتحقيق فائض اولى يقدر بنحو ١٠٤ مليارات جنيه والاهتمام بدعم ومساندة برامج الحماية الاجتماعية وزيادة المخصصات الخاصة بالسلع التموينية والعلاج على نفقة الدولة والعمل على دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وتابع: بالاضافة الى التعاون المشترك مع البنك الدولى فى مشروعات الطاقة المتجددة والاستخدام النظيف للطاقة مما يسهم فى جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية فى هذا القطاع الهام

ومثلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم مصر فى الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية للبنك الدولى، والتى تحدث فيها ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، وكريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي.

وخلال الجلسة، أشاد كل رئيس البنك الدولى ومديرة صندوق النقد، بجهود مصر فى الإصلاح الاقتصادى والتشريعى، وتحسين مناخ الاستثمار خاصة مشروع الطاقة الشمسية بنبان فى أسوان، والذى سبق أن اختاره البنك كأفضل مشروعاته تميزا على مستوى العالم.

أكدت كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولى، أن مصر نجحت فى وضع شبكة حماية اجتماعية لدعم ومساعدة المواطنين خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.

أشاد ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، بالنجاحات التى حققتها مشروعات الطاقة المتجددة، ومنها مشروع الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان، موضحا أن الإصلاحات التي نفذتها مصر في مجال الطاقة فتحت بابا أقوى لاستثمارات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن محطة الطاقة الشمسية في بنبان، جذبت الكثير من الاستثمارات وهذا يبين دور الإصلاحات في مجال الطاقة.
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