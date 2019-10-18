أحمد السقا ينعي والد الفنان أحمد مكي

نعى الفنان أحمد السقا والد النجم أحمد مكي الذي وافته المنية مساء اليوم في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولم تكشف أي تفاصيل عن دفن الجثمان وتلقي العزاء.ونشر أحمد السقا صورة عبر حسابه على «إنستجرام» للفنان أحمد مكي، وعلق عليها: "الله يرحم والدك ويصبرك ياحبيبي".في الوقت ذاته لم يتم الإعلان عن موعد تلقي عزاء والد أحمد مكي حتى الآن، وإن كان سيقام عزاء في مصر أم لا، إذ لا يزال الفنان وشقيقته إيناس لا يتمكنان من الرد على المكالمات والإفصاح عما هو جديد.وكانت الفنانة إيناس مكي، شقيقة النجم أحمد مكي، قد أعلنت عن وفاة والدها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولم تكشف أي تفاصيل عن دفن الجثمان وتلقي العزاء.وكتبت إيناس مكي منشورًا، عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، قائلة: «انا لله وانا اليه راجعون... أسألكم الدعاء لوالدي / مكي بده.. ربنا يرحمه ويحسن اليه ويستقبله برحمته وكرمه».