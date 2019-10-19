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برلمان

برلماني: لابد من وجود تكامل بين مصر والدول الأفريقية في صناعة الجلود

السبت 19/أكتوبر/2019 - 03:38 م
النائب فوزى فتى ،
النائب فوزى فتى ، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قال النائب فوزى فتى ، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب إن استضافة مصر لمعرض الجلود الافريقي الدولي الأول 2020، دليل على أن السوق الأفريقى هو بوابة مصر لصناعة الجلود بالقارة الأفريقية.

وأشار فتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا فى حاجة إلى إنشاء مصانع جلود فى مصر ، خاصة أننا نتميز بصناعة الجلود ، وبالتالى فلابد أن يحدث تكامل بين مصر والدول الإفريقية فى هذه الصناعة الحيوية التى تشتهر بها مصر.

وأكد أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان أن استضافة مصر لهذا المعرض يأتى فى إطار سياسة انفتاح مصر على السوق الأفريقى ، مشيرا إلى أن أى تعاون بين مصر ودول أفريقيا يعتبر فى صالح الصناعة المصرية.

وكان المهندس ياسر المغربي رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعى المسؤولة عن إدارة الروبيكى أعلن أن مصر ستستضيف معرض الجلود الأفريقي الدولي الأول خلال الفترة من 21-23 يونيو 2020 والذي تنظمه الشركة بالتعاون مع شركة انفورما ماركتس بمركز مصر للمعارض الدولية وذلك تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة وبالتعاون مع المجلس التصديري للجلود وغرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات.

وقال "المغربي" إن المعرض يعد الأول من نوعه في مجال الصناعات الجلدية في قارة إفريقيا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن المعرض يسهم في الارتقاء بصناعة الجلود المصرية وتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأكد أهمية المعرض في إنجاح مشروع الروبيكي للجلود بصفة خاصة وتطوير صناعة الجلود في مصر بصفة عامة ، وأن المعرض يعد أحد أهم المعارض العالمية في قطاع صناعة الجلود حيث يتم تحديد اتجاهات الموضة وتوجهات صناعة ودباغة الجلود كل عام خلال انعقاد المعرض.
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