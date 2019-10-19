بعد إشعالها النار بمظاهرات لبنان.. 10 إطلالات تبرز جرأة نادين الراسي





واليكم 10 صور توضح تفاصيل إطلالتها .....





دائمًا ما تتألق الفنانة اللبنانية نادين الراسي بالعديد من الإطلالات المختلفة فتتنوع بين الكاجوال والسهرة والملابس الرياضية، وتعتمد على إبراز جمالها بألوان جذابة.فتختار نادين الراسي اللون الأسود في المناسبات نتيجة لتعبيره عن الفخامة والرقي، والابيض المعبر عن النقاء، بجانب الالوان الفاتحة التي توحي بالحركة والحيوية.وتعتمد نادين الراسي على ميكب بالوان ترابية مناسبة لبشرتها البرونزية، وتبرز جمال وجنتيها بالبلاشر وتدعم عينيها بالماسكرا والايشادو لإبراز جمالها، وتتنوع في درجات أحمر الشفاه نتيجة لإختيارها الوانا مناسبة لكل إطلالة.وتقتني نادين الراسي مجموعات فاخرة من الإكسسوارات في المناسبات، وتتجنب المبالغة في مختلف إطلالتها فتختار الأساور الرقيقة والعصرية والسلاسل المختلفة.وتتألق نادين الراسي بتسريحات بسيطة نتيجة لإعتمادها على قصات شعر مناسبة لها ...