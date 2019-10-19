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أخبار العالم

القوات الأمريكية تدمر رادارًا تابعًا لها في قاعدة بريف الحسكة الغربي قبل انسحابها

السبت 19/أكتوبر/2019 - 09:01 م
صدى البلد
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أ ش أ
أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن القوات الأمريكية في سوريا دمرت رادارا تابعا لها في قاعدة جبل عبد العزيز بريف الحسكة الغربي قبل انسحابها.

ونقلت القناة عن مصادر رسمية سورية - لم تسمها - القول إن القوات الأمريكية قامت أيضا بتفخيخ مقراتها وتدميرها في قرية قصرك على طريق تل تمر - القامشلي تمهيدا لإخلائها.

وكانت القوات الأمريكية قد أعلنت - في وقت سابق - انسحابها من نقاط حدودية مع تركيا في محافظتي الحسكة والرقة شمالي شرقي سوريا، وذلك بعد التهديدات التركية بشن عملية عسكرية ضد "قوات سورية الديمقراطية" (قسد).

ونسبت القناة إلى مصدرين عسكريين في "وحدات حماية الشعب" الكردية المنضوية ضمن (قسد) القول إن 25 آلية عسكرية على متنها جنود لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من تل أبيض إلى القاعدة العسكرية في بلدة عين عيسى، وأشار الى أن طائرات "التحالف" توقفت عن التحليق في أجواء المنطقة.
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