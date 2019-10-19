القوات الأمريكية تدمر رادارًا تابعًا لها في قاعدة بريف الحسكة الغربي قبل انسحابها

أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن القوات الأمريكية في سوريا دمرت رادارا تابعا لها في قاعدة جبل عبد العزيز بريف الحسكة الغربي قبل انسحابها.





ونقلت القناة عن مصادر رسمية سورية - لم تسمها - القول إن القوات الأمريكية قامت أيضا بتفخيخ مقراتها وتدميرها في قرية قصرك على طريق تل تمر - القامشلي تمهيدا لإخلائها.



