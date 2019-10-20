Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

عدو النساء والرجال.. سبب صادم للإصابة بهشاشة العظام

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 10:34 ص
صدى البلد
Advertisements
لمياء الياسين
تحدث الإصابة بهشاشة العظام وترقق العظام عندما تنخفض كثافة عظامك وتقل قدرة الجسم المنتجة للعظام أيضًا، يتأثر كل من الرجال والنساء بهذا المرض، ولكن النساء أكثر عرضة له بعد انقطاع الطمث لأن الجسم يعاني من نقص في هرمون الاستروجين وهذا الهرمون يساعد في الحماية ضد المرض. 

ووفقا لموقع "بولد سكاي" تجعلك الهشاشة أكثر عرضة لخطر كسور العظام وتعد أبرز أعراض هشاشة العظام الأعراض الأكثر شيوعا لهذا المرض هي آلام الظهر. 

أما عن أبرز الأسباب أسباب انخفاض هرمون الاستروجين في النساء حول انقطاع الطمث، تبدأ مستويات هرمون الاستروجين في الانخفاض ونقص هرمون الاستروجين عند النساء مما يؤدي إلى فقدان العظام مما يجعلها أكثر عرضة لخطر هشاشة العظام والكسور حيث تصبح العظام أكثر هشاشة وضعيفة. 

انخفاض هرمون تستوستيرون في الرجال

يحتاج الرجال إلى هرمون التستوستيرون والهرمونات الاستروجينية للحفاظ على صحة العظام. يؤدي عدم وجود هذه الهرمونات إلى تقليل كثافة العظام، ما يؤدي إلى حدوث كسر في الورك وكسر الحبل الشوكي وما إلى ذلك عند الرجال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سن اليأس.. يخيب آمال النساء والرجال في الحياة الزوجية

دراسة: جرعات الستاتين يمكن أن تزيد أو تقلل من خطر هشاشة العظام

منظمة الصحة العالمية تحيي في 20 أكتوبر اليوم العالمي لهشاشة العظام

ترشيحاتنا

بعد هجوم عنيف من الديمقراطيين .. ترامب يتراجع عن هذا القرار ويرد: عداء جنوني

السعودية تدرس اتخاذ قرار ثوري بشأن أداء العمرة

مؤسس فرقة الصاعقة يكشف كواليس تأسيسها في الجيش المصري وسر اختيار الاسم

وصول راجح والمتهمين بقتل محمود البنا لمحكمة شبين الكوم لبدء محاكمتهم

بمجرد انتهاء الهدنة.. تركيا تهدد بتهشيم رأس الأكراد

بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية مقتل شهيد الشهامة بالمنوفية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومها العالمي.. 5 عادات لا تتخيلها تسبب هشاشة العظام

تفاصيل حفل زفاف جينيفر لورانس وقائمة المدعوين من المشاهير.. صور

وثيقة وانجذاب وزواج.. سر إقبال الأجانب على زيارة متحف رشيد الوطني.. صور