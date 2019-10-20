عدو النساء والرجال.. سبب صادم للإصابة بهشاشة العظام

تحدث الإصابة بهشاشة العظام وترقق العظام عندما تنخفض كثافة عظامك وتقل قدرة الجسم المنتجة للعظام أيضًا، يتأثر كل من الرجال والنساء بهذا المرض، ولكن النساء أكثر عرضة له بعد انقطاع الطمث لأن الجسم يعاني من نقص في هرمون الاستروجين وهذا الهرمون يساعد في الحماية ضد المرض.





ووفقا لموقع "بولد سكاي" تجعلك الهشاشة أكثر عرضة لخطر كسور العظام وتعد أبرز أعراض هشاشة العظام الأعراض الأكثر شيوعا لهذا المرض هي آلام الظهر.





أما عن أبرز الأسباب أسباب انخفاض هرمون الاستروجين في النساء حول انقطاع الطمث، تبدأ مستويات هرمون الاستروجين في الانخفاض ونقص هرمون الاستروجين عند النساء مما يؤدي إلى فقدان العظام مما يجعلها أكثر عرضة لخطر هشاشة العظام والكسور حيث تصبح العظام أكثر هشاشة وضعيفة.





انخفاض هرمون تستوستيرون في الرجال



