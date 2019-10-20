حكام مباريات الغد فى الأسبوع الخامس للدورى الممتاز

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة جمال الغندور أسماء حكام مباريات الغد ضمن الأسبوع الخامس للدورى الممتاز على النحو التالى:



الإنتاج الحربى وبيراميدز: محمود عاشور ويعاونه محمد محمود لطفى وايمن العقاد..ومحمد الشرقاوى حكما رابعا.



المصرى واف سى مصر: محمد حسن ويعاونه هشام الدسوقى واحمد شاهين..وعلى الكيكى حكما رابعا.



