Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حكام مباريات الغد فى الأسبوع الخامس للدورى الممتاز

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 12:13 م
جمال الغندور رئيس
جمال الغندور رئيس لجنة الحكام
Advertisements
يسرى غازى - عمرو الحلوانى
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة جمال الغندور أسماء حكام مباريات الغد ضمن الأسبوع الخامس للدورى الممتاز على النحو التالى:

الإنتاج الحربى وبيراميدز: محمود عاشور ويعاونه محمد محمود لطفى وايمن العقاد..ومحمد الشرقاوى حكما رابعا.

المصرى واف سى مصر: محمد حسن ويعاونه هشام الدسوقى واحمد شاهين..وعلى الكيكى حكما رابعا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدوري المصري .. حكام المباريات المتبقية في الجولة الثانية

تعرف على حكام مباراتى الأهلي والزمالك في الجولة الثانية بـ الدوري

الصباحى لـ بيراميدز وسموحة.. اتحاد الكرة يعلن أسماء حكام الجولة الرابعة فى الدورى

اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراتي بيراميدز وسموحة فى الجولة الرابعة بـ الدوري

ترشيحاتنا

تصريح ناري لمرتضى منصور .. الزملكاوية دمروا القلعة البيضاء لصالح الأهلي.. فيديو

لاستغلالهم الركاب.. ضبط 46 سيارة أجرة في الزقازيق

موعد مباراة القمة بين مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي

الآثار: المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم.. فيديو

ميزات جديدة يضيفها Whatsapp لمستخدمي آيفون

المصري أذكى طفل في العالم .. عبد الرحمن حسين يجعل الأسطورة حقيقة

Advertisements

تصريح ناري لمرتضى منصور .. الزملكاوية دمروا القلعة البيضاء لصالح الأهلي.. فيديو

مفاجأة بشأن إقامة مباراة السوبر بين الترجى التونسى والزمالك فى قطر

لن نقبل المزايدة.. الأهلي يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن مباراة الجونة في الدوري

طارق حامد والونش ينفعوا أسرى.. مدرب المنتخب يوجه رسالة لـ مرتضى منصور

عقوبات غير مسبوقة.. ماذا ينتظر الأهلي في حال عدم خوض مباراة الجونة

أخبار الرياضة ليلا .. أزمة جديدة بسبب القمة .. الزملكاوية دمروا القلعة البيضاء .. مصير مباراة الأهلي والجونة

تمسك بموقفك .. رسالة نارية من مرتضى منصور للخطيب.. فيديو

تفاصيل خطاب الزمالك لـ كاف.. اللعب في قطر يعرض اللاعبين للأسر لتبادل عناصر إخوانية

أول تعليق من صالح جمعة عقب إصابته لـ جيلبرتو بقطع في الرباط الصليبي

المباراة القادمة مع قطر.. المنتخب العسكري يقسو على كندا بثلاثية في كأس العالم

اشمعنى قطر؟ الزمالك يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى الكاف

تعرف على موقف صلاح.. التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حجر السماق الإمبراطورى.. استخرجه الرومان من الغردقة لبناء مجلس الشيوخ في روما

في عيد ميلادها الـ 53.. 20 إطلالة أنيقة لـ سمية الخشاب

السعودية تغزو الفضاء بأول رائد ترسله روسيا إلى المحطة الدولية.. صور