فخ الكروت.. الهلال السعودي في ورطة كبيرة تهدد حلم التتويج بدوري أبطال آسيا

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودى، ورطة كبرى قبل النهائي الحلم في دوري أبطال آسيا 2019.



وأصبح الهلال، قريبًا من التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بعد أن فاز بـ4 أهداف مقابل واحد على السد القطري، في المواجهة التي جمعتهما في الدوحة، ضمن منافسات ذهاب المربع الذهبي.



الهلال مهدد بغياب 7 لاعبين أساسيين عن ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، في حال التأهل، إذا ما تلقوا كارت أصفر في المواجهة أمام السد، في إياب المربع الذهبي، الذي يقام على ملعب محيط الرعب، مساء الثلاثاء القادم.



وهؤلاء اللاعبون هم قلب الدفاع علي البليهي ولاعب الارتكاز عبدالله عطيف ولاعب الارتكاز سلمان الفرج ولاعب الارتكاز محمد كنو ولاعب الارتكاز ناصر الدوسري وصانع الألعاب هتان باهبري و قلب الهجوم بافتيمبي جوميز.



وضمن محمد كنو، عدم الحصول على كارت أصفر في مواجهة السد، في إياب نصف النهائي، لأنه في الأساس سيغيب بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.



جدير بالذكر أنه في حال لم يتحصل أي من هؤلاء اللاعبين، على إنذارات أمام السد، فإن جميع الكروت الصفراء سترفع عنهم في النهائي، حال التأهل.

