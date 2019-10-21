Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الرياضة ليلا .. المنقذ الأخير في أزمة القمة .. الخطيب مديون للأهلي .. نجم الزمالك يهاجم مرتضى منصور .. وبركات بالوجه الآخر

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 07:48 ص
محمود الخطيب رئيس
محمود الخطيب رئيس الأهلي - مرتضى منصور رئيس الزمالك
Advertisements
ريهام بكير
نشر موقع صدى البلد، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا ساخنة في الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي :

المنقذ الأخير .. محاولات أخيرة لحل أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
عقد الدكتور أرشف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مساء الأحد، اجتماعا مع ثنائي اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة محمد فضل وأحمد عبدالله لبحث حلول الأزمة المثارة في جدول مسابقة الدوري الممتاز.

البرلمان درع الشعب .. وزارة الشباب والرياضة تكشف مصير شكاوى الأهلي ضد مرتضى منصور
كشف مصدر قانوني بوزارة الشباب والرياضة، مصير شكاوى النادي الأهلي ضد تجاوزات مرتضى منصور رئيس الزمالك، والتي تم إرسالها لعدة جهات ومن ضمنهم الوزارة برئاسة الدكتور أشرف صبحي.

الخطيب مديون للأهلي .. رسالة قوية ومؤثرة من ابنة رئيس الأهلي لوالدها .. شاهد
وجهت نور الخطيب، ابنة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ، رسالة لوالدها ، بعد أن خضع إلى عملية حقن موضعي في الاعصاب للفقرات القطنية ، بعد تعرضه للهجوم من البعض على خلفية رفض القلعة الحمراء خوض مباراة الجونة قبل اقامة لقاء القمة مع الزمالك وفقا لجدول المسابقة.

مش هتعرف تاخد اللقطة .. تامر عبدالحميد يهاجم مرتضى منصور بسبب السوبر الأفريقي .. فيديو
شن تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق، هجوما شديدا على مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، بسبب اعلانه عدم خوض لقاء السوبر الافريقي أمام الترجي التونسي، المحتمل إقامته في قطر.

ينتظم في التدريبات .. محمد صلاح يكشف آخر تطورات إصابته وموعد عودته للمباريات
كشف محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ومنتخب مصر عن آخر تطورات إصابته ، وموعد عودته لتدريبات الريدز ، بعد غيابه عن مباراة مانشستر يونايتد ضمن الجولة التاسعة للبريميرليج.

الوجه الآخر .. فرمان محمد بركات للسيطرة على الجهاز الفني لمنتخب مصر
قرر محمد بركات مدير منتخب مصر لكرة القدم ، عدم ظهور اعضاء الجهاز الفني للفراعنة إعلاميا، أو إجراء حوارات صحفية إلا بعد الرجوع إليه، والتنسيق معه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البرلمان درع الشعب .. وزارة الشباب والرياضة تكشف مصير شكاوى الأهلي ضد مرتضى منصور

المنقذ الأخير .. محاولات أخيرة لحل أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

دوري الأزمات .. تفاصيل مكالمة وزير الرياضة مع محمود الخطيب

ترشيحاتنا

كرامته من كرامتي.. القصة الكاملة لشائعات انفصال أصالة عن زوجها.. شاهد

ينتظم في التدريبات .. محمد صلاح يكشف آخر تطورات إصابته وموعد عودته للمباريات

محمد يوسف: لاسارتي لم يقدم كرة ممتعة كما فعل فايلر.. وكارتيرون أفضل كثيرا

شقيق ياسمين عبد العزيز يؤدي التمارين الرياضية داخل الجيم

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الأسبوع .. اعرف التفاصيل

جوجل تقدم هذه الميزة لأصحاب هواتف آيفون

Advertisements

المنقذ الأخير .. محاولات أخيرة لحل أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

البرلمان درع الشعب .. وزارة الشباب والرياضة تكشف مصير شكاوى الأهلي ضد مرتضى منصور

دوري الأزمات .. تفاصيل مكالمة وزير الرياضة مع محمود الخطيب

مش هتعرف تاخد اللقطة .. تامر عبدالحميد يهاجم مرتضى منصور بسبب السوبر الأفريقي .. فيديو

الوجه الآخر .. فرمان محمد بركات للسيطرة على الجهاز الفني لمنتخب مصر

الخطيب مديون للأهلي .. رسالة قوية ومؤثرة من ابنة رئيس الأهلي لوالدها .. شاهد

أخبار الرياضة ليلا .. المنقذ الأخير في أزمة القمة .. الخطيب مديون للأهلي .. نجم الزمالك يهاجم مرتضى منصور .. وبركات بالوجه الآخر

الخطيب الأسطورة .. كيف منحت فرانس فوتبول جائزتها واللقب الأغلى لـ بيبو

ينتظم في التدريبات .. محمد صلاح يكشف آخر تطورات إصابته وموعد عودته للمباريات

حسام البدري يفجر مفاجأة عن ضم أسماء جديدة لـ منتخب مصر

تعليق ناري من حسام البدري على صورة محمد صلاح مع عارضة الأزياء

محمد يوسف يفجر مفاجأة عن المدير الفني السابق للنادي الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقع .. سعر صادم لإطلالة بلقيس فى دبي .. صور

بعد إثارتها الجدل.. شاهد .. أحدث ظهور لـ أليساندرا أمبروسيو مع حبيبها

شاهد .. ديانا حامد بفستان تتويجها ملكة جمال الكون .. صور