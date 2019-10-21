أخبار الرياضة ليلا .. المنقذ الأخير في أزمة القمة .. الخطيب مديون للأهلي .. نجم الزمالك يهاجم مرتضى منصور .. وبركات بالوجه الآخر

نشر موقع صدى البلد، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا ساخنة في الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي :
المنقذ الأخير .. محاولات أخيرة لحل أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
عقد الدكتور أرشف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مساء الأحد، اجتماعا مع ثنائي اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة محمد فضل وأحمد عبدالله لبحث حلول الأزمة المثارة في جدول مسابقة الدوري الممتاز.
البرلمان درع الشعب .. وزارة الشباب والرياضة تكشف مصير شكاوى الأهلي ضد مرتضى منصور
كشف مصدر قانوني بوزارة الشباب والرياضة، مصير شكاوى النادي الأهلي ضد تجاوزات مرتضى منصور رئيس الزمالك، والتي تم إرسالها لعدة جهات ومن ضمنهم الوزارة برئاسة الدكتور أشرف صبحي.
الخطيب مديون للأهلي .. رسالة قوية ومؤثرة من ابنة رئيس الأهلي لوالدها .. شاهد
وجهت نور الخطيب، ابنة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ، رسالة لوالدها ، بعد أن خضع إلى عملية حقن موضعي في الاعصاب للفقرات القطنية ، بعد تعرضه للهجوم من البعض على خلفية رفض القلعة الحمراء خوض مباراة الجونة قبل اقامة لقاء القمة مع الزمالك وفقا لجدول المسابقة.
مش هتعرف تاخد اللقطة .. تامر عبدالحميد يهاجم مرتضى منصور بسبب السوبر الأفريقي .. فيديو
شن تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق، هجوما شديدا على مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، بسبب اعلانه عدم خوض لقاء السوبر الافريقي أمام الترجي التونسي، المحتمل إقامته في قطر.
ينتظم في التدريبات .. محمد صلاح يكشف آخر تطورات إصابته وموعد عودته للمباريات
كشف محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ومنتخب مصر عن آخر تطورات إصابته ، وموعد عودته لتدريبات الريدز ، بعد غيابه عن مباراة مانشستر يونايتد ضمن الجولة التاسعة للبريميرليج.
الوجه الآخر .. فرمان محمد بركات للسيطرة على الجهاز الفني لمنتخب مصر
قرر محمد بركات مدير منتخب مصر لكرة القدم ، عدم ظهور اعضاء الجهاز الفني للفراعنة إعلاميا، أو إجراء حوارات صحفية إلا بعد الرجوع إليه، والتنسيق معه.
المنقذ الأخير .. محاولات أخيرة لحل أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
عقد الدكتور أرشف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مساء الأحد، اجتماعا مع ثنائي اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة محمد فضل وأحمد عبدالله لبحث حلول الأزمة المثارة في جدول مسابقة الدوري الممتاز.
البرلمان درع الشعب .. وزارة الشباب والرياضة تكشف مصير شكاوى الأهلي ضد مرتضى منصور
كشف مصدر قانوني بوزارة الشباب والرياضة، مصير شكاوى النادي الأهلي ضد تجاوزات مرتضى منصور رئيس الزمالك، والتي تم إرسالها لعدة جهات ومن ضمنهم الوزارة برئاسة الدكتور أشرف صبحي.
الخطيب مديون للأهلي .. رسالة قوية ومؤثرة من ابنة رئيس الأهلي لوالدها .. شاهد
وجهت نور الخطيب، ابنة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ، رسالة لوالدها ، بعد أن خضع إلى عملية حقن موضعي في الاعصاب للفقرات القطنية ، بعد تعرضه للهجوم من البعض على خلفية رفض القلعة الحمراء خوض مباراة الجونة قبل اقامة لقاء القمة مع الزمالك وفقا لجدول المسابقة.
مش هتعرف تاخد اللقطة .. تامر عبدالحميد يهاجم مرتضى منصور بسبب السوبر الأفريقي .. فيديو
شن تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق، هجوما شديدا على مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، بسبب اعلانه عدم خوض لقاء السوبر الافريقي أمام الترجي التونسي، المحتمل إقامته في قطر.
ينتظم في التدريبات .. محمد صلاح يكشف آخر تطورات إصابته وموعد عودته للمباريات
كشف محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ومنتخب مصر عن آخر تطورات إصابته ، وموعد عودته لتدريبات الريدز ، بعد غيابه عن مباراة مانشستر يونايتد ضمن الجولة التاسعة للبريميرليج.
الوجه الآخر .. فرمان محمد بركات للسيطرة على الجهاز الفني لمنتخب مصر
قرر محمد بركات مدير منتخب مصر لكرة القدم ، عدم ظهور اعضاء الجهاز الفني للفراعنة إعلاميا، أو إجراء حوارات صحفية إلا بعد الرجوع إليه، والتنسيق معه.