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أخبار البلد

فاروق الباز وشريف والي وعمرو جزارين يفتتحون معرض مصرية بالجزيرة لدعم المشروعات الصغيرة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 02:55 م
صدى البلد
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اماني نوار
افتتح العالم المصري الدكتور فاروق الباز والدكتور شريف والى محافظ المنطقة الروتارية 2451 والمهندس عمرو جزارين، رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة معرض "مصرية" وذلك في إطار مبادرة روتاري مصر لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتنفيذًا لبروتوكول التعاون المبرم بين روتاري مصر ونادي الجزيرة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور شريف والي محافظ روتاري مصر على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال الفعاليات والمعارض والمؤتمرات التي تسهم في تحقيق وتسهيل التواصل مع أصحاب المشروعات الصغيرة والناشئة والفئات المستهدفة من العملاء، كما أشار إلى أن معرض نادي الجزيرة المقرر إفتتاحه السبت بمشاركة العالم الكبير الدكتور فاروق الباز سوف يشهد مشاركة أكثر من 120 عارضا وعارضة للمنتجات الصغيرة.

وأضاف "والي" أن روتاري مصر يحتفل هذا العام بمرور 90 عامًا على تأسيسه والبدء في إطلاق مشروعاته ومبادراته الإجتماعية الرامية لخدمة المجتمع المصري وتحقيق التكافل والتوعية، كما لفت إلى أن مبادرات دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وأصحابها يأتي في سياق أهداف الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي يتوافق مع الرؤية العامة والعلمية لدعم الاقتصاد الوطني من خلال دعم الأفراد و إتاحة الفرص الكاملة لأصحاب المبادرات في مختلف المجالات لا سيما أصحاب المبادرات الناشئة والصغيرة.

وتابع "محافظ روتاري مصر" إن الأندية الروتارية وأعضائها في مختلف المحافظات المصرية يعملون على دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في سياق مجموعة المبادئ والأهداف التي يتبناها روتاري مصر والتي تتوافق مع الخطة العامة للدولة المصرية في تحقيق أهداف وخطط التنمية المستدامة، حيث يسعى كافة أعضاء روتاري على تنظيم العديد من المشروعات والأنشطة ذات الأثر الاجتماعي دعمًا لكافة الفئات، خاصة المرأة والشباب باعتبارهم قوة المجتمعات وعصب اقتصادها الوطني.
فاروق الباز وشريف والي وعمرو جزارين يفتتحون معرض مصرية بالجزيرة لدعم المشروعات الصغيرة
فاروق الباز وشريف والي وعمرو جزارين يفتتحون معرض مصرية بالجزيرة لدعم المشروعات الصغيرة
فاروق الباز وشريف والي وعمرو جزارين يفتتحون معرض مصرية بالجزيرة لدعم المشروعات الصغيرة
فاروق الباز وشريف والي وعمرو جزارين يفتتحون معرض مصرية بالجزيرة لدعم المشروعات الصغيرة
فاروق الباز وشريف والي وعمرو جزارين يفتتحون معرض مصرية بالجزيرة لدعم المشروعات الصغيرة
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