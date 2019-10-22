هل يجوز إخراج زكاة المال للأخ المتعثر ماديًا.. فيديو

ورد سؤال للشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول " هل يجوز إخراج زكاة المال للأخ المتعثر ماديًا".



أجاب أمين الفتوى في فيديو له عبر الصفحة الرسمية قائلا: يجـوز إخـراج الزكـاة للأخ إن كـان مـن مـصـارف الزكاة وذلك نحو أن يكون فقيـرًا لا يجد قوت يومه أو يجده ولكنه لا يكفيه عندما يكون له دخل فيتوزع علـى حـوائجـه فينقـص عنهـا فيكـون مـسكينـًا وهـذا بشرط أن تكـون حوائجه الضرورية أو التي لا يـمكـن الاستغناء عنها .



وأضاف: يجوز أن تعطي الزكاة لأخيك الشقيق وغير الشقيق وزوجة أبيك إذا كانوا محتاجين، وكانوا ضمن الأصناف المستحقة للزكاة، بل هم أولى من غيرهم؛ لأن (الصدقة على القريب صدقة وصلة)، ولأنهم ممن لا تجب نفقتهم عليك.



ومن جانبه قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن إعطاء الزكاة شرطها هو إخراجها لمن يستحقها.



وأضاف عاشور فى إجابته على سؤال «هل تجوز الزكاة على أخ كذاب أى أن سلوكه البشرى غير راض عنه»؟، أن الكذب شيء وأنه مستحق للزكاة هو وأولاده شيء آخر، فالأهم أن لا يأخذ الزكاة ويتصرف فيها بطريقة سيئة، وصفة الكذب التى فيه فهناك كثير من الناس يكذبون ولكن إن كان مستحقا للزكاة فنعطى له حتى لا يفعل أشياء سيئة أخرى ما دام فقيرا.



وأشار الى أنه إذا تبين أن هناك من أولى منه بالزكاة فيجب أن نعطي هذه الزكاة للآخر.



هل يجوز إعطاء الزكاة للأخت الفقيرة



وقالت دار الإفتاء حكم إعطاء الزكاة للأخت المحتاجة، مؤكدة أنه لا مانع شرعًا إذا كانت فقيرة وتحتاج إلى المال.



وأضافت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: «ما حكم إعطاء الزكاة للأخت المحتاجة؟»، أنه لا مانع أن تعطي أختك زكاة أموالك كلها أو بعضها ما دامت محتاجة وفقيرة حتى وإن كان الآخرون يساعدونها.



وتابعت أنه إذا كانت مساعدة الآخرين تحقق لها كفايتها ومطالبها فلا يجوز إعطاؤها من الزكاة؛ لأن الاحتياج هو أحد مصارف الزكاة والمُعبر عنه بالفقر أو المسكنة، وزكاتك على أختك لها ثواب الزكاة وثواب صلة الرحم، ولا يجب عليك إعلام زوجك بذلك ما دام هذا المال خاصًّا بكِ.





