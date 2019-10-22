محاضرة فنية من ميتشو للاعبي الزمالك .. تفاصيل

ألقي ميتشو المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الزمالك ، محاضرة فنية على اللاعبين بغرفة المحاضرات الخاصة بالفريق.



وشرح ميتشو خلال المحاضرة بعض المهام والواجبات الفنية المطلوبة من اللاعبين ، تمهيدا لتنفيذها عمليا خلال التدريبات ، كما سيتناول بعض الأمور الخططية الأخرى التي ينوي تدريبهم عليها.



انتظم الثنائي فرجاني ساسي واحمد سيد زيزو لاعبا الفريق الأول بالنادي في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي. جاء ذلك عقب حصول الثنائي على راحة من قبل ميتشو المدير الفني من تدريبات الأمس.